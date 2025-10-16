Exposição de carros antigos une paixão automotiva e solidariedade neste sábado na Capital

Campo Grande recebe no próximo sábado (18) a terceira edição do “Acelere a Solidariedade”, evento que combina a paixão por carros antigos com a promoção de ações sociais.

A programação acontece das 14h às 21h, no estacionamento aberto do Comper Itanhangá, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 1679, com entrada gratuita e sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado às obras assistenciais do Instituto Hiltrudes Pereira.

Promovido pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS, o encontro deve reunir entre 200 e 300 veículos antigos em uma exposição rotativa, permitindo que o público veja diferentes modelos ao longo do dia.

Além dos clássicos sobre rodas, haverá mostra de miniaturas de automóveis no Piso do Lago, apresentações musicais, sorteio de brindes, roda de tereré, espaço infantil com o Carretão da Alegria e uma plataforma de vídeo 360º para fotos e vídeos interativos.

A realização do “Acelere a Solidariedade” integra a programação do Grupo Pereira, que administra a rede Comper. Por isso, paralelamente ao encontro, o grupo também promove a Campanha Lenço Solidário, voltada ao acolhimento de pacientes em tratamento oncológico.

A ação arrecada lenços, turbantes, bonés e outros acessórios nas lojas Comper e Fort Atacadista de Campo Grande e Dourados até 31 de outubro. As doações serão destinadas à ABRAPEC, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Associação Lenços de Luz e ao Instituto de Prevenção do Hospital de Amor, em Dourados.

Serviço

Data: Sábado, 18 de outubro

Horário: 14h às 21h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá, Campo Grande (MS)

Entrada: Gratuita

Sugestão de doação: 1 kg de alimento não perecível

