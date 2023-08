FAB realiza 'Excon Tápio 2023' na Capital

A FAB (Força Aérea Brasileira) realizará até o mês de setembro, o Exercício Conjunto (Excon) Tápio na Base Aérea de Campo Grande (BACo). A atividade, que iniciou em 14 de agosto e está em sua 6ª edição, tem como objetivo o desenvolvimento doutrinário de táticas conjuntas em um ambiente dinâmico, com grande quantidade de elementos no solo e simulação de movimentação de efetivo de Forças Oponentes.

Neste ano, o exercício envolve mais de 700 militares da FAB, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e países parceiros. Durante o treinamento, são empregadas cerca de 30 aeronaves, incluindo caças A-29 Super Tucano e A1-M, helicópteros H.60 Black Hawk e H-36 Caracal e o avião-radar E-99. As missões abrangem Reconhecimento Aeroespacial, Infiltração Aérea, Busca e Salvamento em Combate, NVG (Óculos de Visão Noturna), Apoio Aéreo Aproximado,

Lançamento de Paraquedistas e Cargas, e Evacuação Aeromédica.

O Excon Tápio tem como finalidade o amadurecimento e desenvolvimento doutrinário de táticas conjuntas, além do adestramento técnico de unidades militares. Conforme o Diretor do Exercício e Comandante da Base Aérea de Campo Grande (BACG), Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri, durante as atividades, os participantes têm a oportunidade de treinar situações encontradas em conflitos assimétricos.

"Esperamos um grande aprimoramento da interoperabilidade das Forças Armadas brasileiras e que, ao final do Excon, saíamos fortalecidos e possamos ter as capacidades aumentadas", destacou.

O exercício também se destaca pela tecnologia avançada empregada nas operações aéreas, pelas aeronaves modernas e pelos equipamentos de última geração, que são essenciais para garantir que a FAB possa responder de maneira eficaz e ágil aos- desafios complexos e emergências. Confira a matéria:

