Falaê CG: Já escolheu sua torcida para o BBB23?

O BBB23 tomou conta das redes sociais, e só se fala nisso. Tem romance, barraco, discórdia e muito papo sobre o jogo. Há quem já escolheu para quem vai torcer, e aqueles que ainda estão só analisando o comportamento dos jogadores desta edição.

E claro que o Falaê CG foi às ruas para saber a opinião de quem determina o rumo do jogo: o público. Mas e você, já tem torcida para alguém, ou até mesmo já escolheu quem eliminar no primeiro Paredão? Assista:

