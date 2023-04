FALAÊ CG: Ovo de páscoa de chocolate branco ou preto, qual é o seu preferido?

O chocolate... um alimento simplesmente irresistível, seja pelo sabor, aroma, ou aspeto. É um dos “pecados” alimentares mais difícil de resistir, ou mesmo de comer com moderação, ainda mais na Páscoa, que é celebrada no próximo domingo (9).

Seja na sua forma mais tradicional, ou numa das 1001 variedades que existe, o chocolate é um doce muito saboroso. A complexidade do seu sabor é, possivelmente, a principal razão pela qual quase todo mundo. E como se isso não bastasse, existem inúmeras formas de consumir, e outras tantas variedades.

O JD1TV de hoje traz um dos duelos mais aguardados, qual é o mais queridinho da galera: o chocolate branco ou o chocolate preto? Confira em mais um Falaê CG:

