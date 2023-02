Falaê CG: Para você, traição tem perdão?

De fato, perdoar é um ato nobre do ser humano. Mas quando se trata de relacionamento, muita coisa é colocada na balança, como a confiança.

Para algumas pessoas, realmente traição é algo imperdoável, principalmente quando o ato aconteceu diversas vezes e com várias pessoas. O JD1TV foi às ruas para saber qual a opinião do público, se traição tem perdão ou não. Assista:

