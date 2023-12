Falâe CG: Qual o pior presente que já ganhou de Amigo Secreto?

Presentear alguém que faz parte do nosso dia a dia já não é uma tarefa fácil. E quando chega a hora de comprar o presente do seu amigo secreto, nem se fale! Quem nunca comprou um presente bacana, e na hora recebeu algo desagradável, não é mesmo?!

O JD1TV foi até a Rua 14 de Julho, no centro da Capital, para saber qual foi o pior presente que já ganhou na brincadeira típica de fim de ano.

Entre as respostas, algumas muito exóticas, como uma bala ou até mesmo um par de meias. Outras, representando uma minoria, mas que tiveram a "sorte" de terem como amigo secreto, alguém com uma criatividade tamanha na hora de escolher. Assista:



