Falaê CG- Sexta-feira 13 do azar: mito ou verdade?

Sabe que dia é hoje? Sexta-feira 13! Esta data é conhecida também como “dia do azar”. Em 2022 teremos duas sextas-feiras 13. Anote aí: a outra será só em outubro.

Num ano, podemos ter uma sexta 13 (que é o mais comum), duas sextas 13 ou, no máximo, três sextas 13 - como só acontecerá em 2026.

Há quem acredite nas mais diversas superstições para este dia, como descer da cama com o pé direito; não olhar para gato preto; ter cuidado com espelhos; não passar debaixo da escada; não abrir guarda-chuva em lugares fechados; não servir refeições para 13 pessoas; não deixar o pente ou a escova cair no chão; e na dúvida, bater três vezes na madeira. Essas são algumas clássicas, mas e você, acredita no “azar da sexta-feira 13”?

Confira mais uma edição do Falaê CG:





