Falaê CG: você já traçou suas metas para 2023?

Hoje é véspera de Ano-Novo, e aquela importante pergunta: você já sabe quais serão suas metas para 2023? Para muitos, a listinha com os objetivos a serem alcançados já está pronta. Mas aqueles que ainda não pararam para refletir sobre o que querem para este ano que já vai começar, ainda dá tempo!

O último 'Falaê CG' de 2022 foi às ruas para saber se os Campo-grandenses já estão com tudo pronto e traçado, para receber o novo ano. Assista:

