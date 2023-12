FalaêCG: O que você faria se ganhasse na Mega da Virada?

O fim do ano chegou e com ele vem uma velha e conhecida pergunta entre os brasileiros: "O que você faria se ganhasse na Mega da Virada"? O prêmio deste ano está no valor de R$ 550 milhões.

O JD1TV foi às ruas saber qual a resposta dos Campo-grandenses e encontrou as mais variadas respostas como: viajaria o mundo inteiro, viveria apenas de renda, ajudaria pessoas necessitadas, dentre outras. Mas e você, já parou para pensar no que faria sendo o novo milionário? Assista:



