Famosos fazem mobilizações para ajudar o Rio Grande do Sul

Já são 37 mortes causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, além de 74 pessoas feridas. De acordo com a Defesa Civil, foram 351.639 indivíduos afetados pela chuva, e 235 cidades atingidas.

Diante da situação, o governo do Rio Grande do Sul criou um canal dedoações para a campanha "SOS Rio Grande do Sul", usando o pix com a chave 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Famosos estão compartilhando o pix para chamar a atenção do público. Luan Pereira e Gustavo Mioto postaram o QR Code da conta em seus perfis oficiais. Já o ator Nicolas Prattes doou R$ 50 mil para o Estado e divulgou a quantia junto com a chave.

Enquanto isso, o jogador do Grêmio, Diego Costa, ajudou no resgate de aproximadamente 100 pessoas ao disponibilizar quatro jet skis para resgatá-las, sendo um veículo dele e os outros três emprestados.

O ex-BBB Matteus, vice-campeão da edição de 2024, liderou uma campanha para arrecadar R$ 3 milhões. O campeão do ano, Davi Britto, foi um dos primeiros a colaborar com a ação.

Enquanto Whindersson Nunes usou das suas redes sociais para fazer uma mobilização, que arrecadou R$ 1 milhão para ajudar as vítimas. Além disso, o humorista prometeu que a partir de segunda-feira (06), várias cidades do Rio Grande do Sul receberão cestas básicas enviadas por ele.

No entanto, Whindersson afirmou estar com dificuldades de encontrar aeronaves que aceitem levar as ajudas aos gaúchos.

Na dificuldade de achar helicópteros pra entregar as cestas básicas eu pedi pra dizer que é pra ir pra Angra dos reis, eles vão pensar que é putaria num instante aparece uns dez — Whindersson (@whindersson) May 3, 2024

