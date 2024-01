Fãs de Simone Mendes anunciam show em 'Campo Grande (MT)' e geram revolta em MS

Simone Mendes nem chegou em Campo Grande e já está dando o que falar. A cantora sertaneja foi mais uma atração confirmada para a Expogrande 24, que acontece de 4 a 14 de abril, deixando o público bastante feliz, já que o nome da artista era pedido para o evento. No entanto, um fã clube da cantora já causou contenda após fazer uma publicação com a data do show, mas em Campo Grande (MT).

"É DO SULLL" está escrito em vários comentários na publicação feita pela página no Instagram. "Cuiabá que é a capital de Mato Grosso", comentou outro internauta. "Esse povo não sabe mesmo geografia", escreveu outro.

Apesar dos comentários, até o momento não houve nenhuma retratação sobre o erro. Veja:



