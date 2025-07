Fãs já podem garantir ingresso para gravação do novo DVD de Luan Santana; confira

Começou nesta terça-feira (15) a venda de ingressos para a gravação do novo DVD de Luan Santana, que acontecerá no dia 25 de outubro, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Intitulado “Registro Histórico”, o projeto celebrará os 18 anos de trajetória de Luan Santana nos palcos. A gravação promete uma superprodução, com palco 360º e a regravação de mais de 30 grandes sucessos, todos com novos arranjos. Essa será a primeira vez que Curitiba sediará a gravação de um DVD do cantor.

Nascido em Mato Grosso do Sul, Luan viveu parte da adolescência no Paraná, nas cidades de Maringá e Londrina, ambas no norte do estado.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores e variam entre R$ 90 e R$ 500. Confira os valores do 1º lote:

Gramado – “Meteoro”

R$ 180 (meia-entrada)

R$ 190 (entrada solidária + 1kg de alimento)

R$ 360 (inteira)

Cadeira inferior – “Amar não é pecado” e “Sinais”

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 130 (solidária + 1kg de alimento)

R$ 240 (inteira)

Cadeira superior – “Um beijo” e “Cê topa?”

R$ 90 (meia-entrada)

R$ 100 (solidária + 1kg de alimento)

R$ 180 (inteira)

Área PCD Multissensorial – “Te vivo”

R$ 90 (meia-entrada)

Camarote coletivo VIP – “Vou voar”

A partir de R$ 500 (com open bar e open food)

