Faustão aparece nas redes sociais pela primeira vez após transplante

Faustão apareceu pela primeira vez nas redes sociais, após a cirurgia de transplante de coração. O vídeo foi publicado na tarde dessa quinta-feira (31), onde o apresentador deu detalhes do procedimento e fez um agradecimento ao público que rezou pela sua recuperação.

“Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando. Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado”, começou dizendo.

O comunicador destacou a “sorte” que teve, assim como outros transplantados, em ter rapidez na fila de transplantes. “Pra que todo mundo tenha certeza do que é o transplante, pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila”, garantiu.

Faustão também agradeceu ao seu doador e a família dele. “Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fabio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato! Fico emocionado porque ele e deixou a chance de viver de novo”, falou. Assista completo:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também