Faustão está internado no hospital Albert Einstein

Brenda Leitte, com G1 Notícias

O apresentador Faustão, de 73 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 5 de agosto, para tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. O hospital informou, em nota, que, neste momento, Fausto Silva "encontra-se estável e em cuidados intensivos".

Em junho deste ano, o apresentador deixou o comando de seu programa na Band após um ano e meio de trabalho na emissora. Segundo comunicado enviado pela assessoria da emissora, "em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre".

Na atração, Faustão contava com o apoio em palco do filho João Guilherme e da apresentadora Anne Lottermann, que agora assumem o programa. Faustão seguiu para a Band após saída da Globo, em 2021, depois de 32 anos.

