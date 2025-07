Febre do momento, "morango do amor" impulsiona vendas de doceiras na Capital

Nos últimos dias, o “morango do amor” – uma releitura da famosa maçã do amor – virou sensação nas redes sociais e virou aposta certeira para doceiras de Campo Grande. Apesar de recente no cardápio, o doce já representa um salto no faturamento e tem feito as microempreendedoras adaptarem a rotina para dar conta da demanda.

Marina Silva, da Marina Doces e Cestas, incluiu o morango no cardápio há apenas uma semana, após ver a receita na internet. “Já trabalho com doces há alguns anos, mas o morango entrou agora”, contou. O preparo exigiu alguns testes: “Tem algumas técnicas, fui aprimorando e deu certo”.

Apesar da novidade, a procura surpreendeu. “Tem muita procura, especialmente nos últimos três dias”, disse Marina, que vende a unidade por R$ 13 – ou R$ 12 a partir de cinco unidades.

A produção é feita principalmente por encomenda, pelo contato (67) 9266-3346, mas ela costuma deixar algumas unidades à pronta entrega. “Acredito que seja um produto passageiro, mas que vai permanecer mesmo com queda nas vendas. Até porque já tem muita gente fazendo”, avaliou.

Já Lúcia Arguelo, da Lu Balas, relatou um cenário ainda mais promissor. “Teve um dia que vendi R$ 1,8 mil só de morango”, revelou.

Vendendo a R$ 8, ela afirmou que conseguiria vender até 300 por dia, se tivesse estrutura. “Eu faço 100 e vendo tudo. Se tivesse 300, vendia os 300. Mas tenho casa, família, que cuidar, sair pra comprar material", relatou

Com as vendas exclusivamente por encomenda, pelo telefone (67) 9172-1346, Lúcia destacou os desafios do preparo. “O morango é muito 'melindroso'. Ele solta água, tem que estar bem seco e esterilizado. Qualquer umidade estraga a receita”, alertou.

Apesar do trabalho, ela vê futuro no produto. “Acho que tem uma chance grandiosa de continuar", concluiu.

Outras doceiras e docerias de Campo Grande também entraram na sensação, vendendo o produto, presencialmente, entre R$ 8 e R$ 12. Já em aplicativos de entrega de refeição, o morango do amor pode ser encontrado entre R$ 16 e R$ 28.

Com essa "febre", segundo a CEASA/MS, as vendas do morango em Mato Grosso do Sul subiram cerca de 35% em algumas das empresas, que já apontam vendas superiores a datas comemorativas como Páscoa e Dia das Mães.

Só na manhã desta quinta-feira (24), a filial da Casa do Morango estima ter vendido aproximadamente 6 mil caixas do fruto.

