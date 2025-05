Feijuca, feiras e teatros agitam o sabadão na Capital

O tempo fechou, mas os eventos continuam a todo vapor na Capital.



Confira o que fazer neste sabadão em Campo Grande.



Sábado (10)

Feira do Bosque Continuação da Edição Especial de Dia das Mães: Seguirá acontecendo no Shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Oficina de Artesanato Chaveiros em Crochê de Malha: Será na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul, das 14h às 16h. A entrada é gratuita, mas com inscrição antecipada pelo app Clube+.

Feijuca com Samba Vou pro Sereno: Será na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, a partir das 11h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 99270-6330.

Feijoada com Samba no Má.donna: Será realizado no bar Má.donna, na Rua 14 de Julho, das 11h às 14h30. Ingressos a partir de R$ 45, via Sympla.

Encontro Mensal de Carros Antigos: Evento será realizado na Cidade do Natal, às 14h, com entrada gratuita.

Duelo Grunge Kleber (Foogha) vs Alisson (Lockdown): Evento musical será realizado na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99, a partir das 17h. Ingressos via Sympla.

Mundo Louco Pop Folk Guga Borba e Jerry Espíndola: Evento será promovido no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, a partir das 19h. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Teatro: "Com os bolsos cheios de pão" Cia de São Paulo: Será na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177, às 20h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 98129-7263.

Exibição de "La Usurpadora" no Cineclube do Progeli: No Anfiteatro Marçal de Souza Tupã, às 16h30, com entrada gratuita.

Tributo Hello Adele Live in Vegas: Será realizado no Palácio Popular da Cultura, às 21h, com ingressos a partir de R$ 280.

Feira de Adoção "Seu melhor amigo precisa de você" Anjos da Dani: Será realizado no Outpet, na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, 307, a partir das 9h, com entrada gratuita.

