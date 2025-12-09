Feira Central abre inscrições para oficina gratuita de musicalização infantil

A Feira Central de Campo Grande está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de musicalização infantil, voltadas para crianças a partir de 7 anos e inicia nesta quinta-feira (11).

A atividade integra a programação do Espaço de Cultura e tem como objetivo apresentar noções básicas de música de forma simples e acessível.

As oficinas incluem exercícios rítmicos, uso de instrumentos e atividades lúdicas para introduzir conceitos iniciais de teoria musical. A proposta também busca aproximar as famílias das ações culturais realizadas na Feira.

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. O cadastro pode ser feito pelo WhatsApp (67) 99110-1234 ou pelo e-mail [email protected].

As atividades serão realizadas na própria Feira Central de Campo Grande e têm participação gratuita.

