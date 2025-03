Feira de adoÃ§Ã£o acontece em abril com evento sobre direitos dos animais na Capital

O mês de abril começa nesta terça-feira (1°) e logo de cara haverá um evento para conscientizar a população sobre os cuidados e os direitos dos animais de estimação em Campo Grande, através do 'Abril Laranja', que é dedicado aos pets.

Haverá feira de adoção, orientações com especialistas, debates com integrantes da Polícia Militar Ambiental e também a presença do ônibus de castração móvel por parte da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A ação acontece no próximo sábado, dia 5 de abril, começando a partir das 9h no Pátio Central Shopping, na rua Marechal Rondon, no centro da cidade.

A 'Feira de Adoção - Anjos da Dani' terá cães e gatos disponíveis para quem quiser adotar um novo animal de estimação. A ação acontece das 9h às 16h, no 1° piso do Pátio Central.

A castração móvel ficará disponível das 8h às 11h, na frente do espaço, enquanto as orientações e debates ficam no 1° piso, das 10h às 14h. Nenhuma das ações são pagas e todos campo-grandenses podem participar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também