Comportamento

Feira de adoção busca novos lares para gatos resgatados de maus-tratos na Capital

Evento acontece neste sábado, das 9h às 13h, na Cobasi

07 agosto 2025 - 17h51Carla Andréa

Neste sábado (9), uma feira de adoção de gatos em Campo Grande, organizado pela ONG Amicats, em parceria com a Subea (Superintendência do Bem-Estar Animal), acontecerá das 9h às 13h, na loja da Cobasi, localizada na Avenida Afonso Pena, 3665.

Cerca de 30 gatos estarão disponíveis para adoção. Todos foram resgatados de situações de maus-tratos e negligência, muitos deles oriundos da antiga ONG Miacats, que foi interditada em junho deste ano pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Os felinos disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e, em alguns casos, já castrados. Para adotar, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

Serviço:

Feira de Adoção Amicats – Gatos resgatados
Data: 09 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: Das 9h às 13h
Local: Cobasi – Avenida Afonso Pena, 3665 – Centro, Campo Grande

