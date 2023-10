Feira Festejar CG acontece nos dias 25 e 26 de outubro na Capital

Aqueles que estão organizando uma grande festa, como casamento, 15 anos, bodas e formaturas, têm a chance de conseguir descontos com fornecedores. Será possível negociar na 'Feira Festejar CG', que acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, com entrada gratuita, em Campo Grande.

Organizada pela cerimonialista Luciana Dallasta, ela comentou sobre as expectativas para o evento. "Estou organizando este evento para negociação de contratos para festas. A Feira estará aberta para todos que pretendem realizar eventos na Capital. Basta se inscreverem, e então terão diversas opções de fornecedores, até mesmo de cabine de fotos".

Ao todo, serão 21 fornecedores participantes da Feira. Entre eles estarão standes de doces, bem casados, fotografias, decoração para casamentos e aniversários, vídeos, cerimoniais, cabines de fotos, plataformas 360, alianças ou joias, bandas para cerimonias, som e iluminação para pista de dança, forminha de doces, bar, salão de beleza, trajes de noiva e noivo, trajes para padrinhos e madrinhas, recreação para crianças, espaço para festa, semijoias e até story maker para eventos.

"Essa será um grande oportunidade para quem está organizando um grande evento. Estarão reunidos, em um só lugar, todos os fornecedores necessários para uma festa, seja ela de qual estilo for. Sem falar dos valores que cada cliente pode conseguir negociar. Apreveitem!", finalizou ela.

Aqueles que tiverem interesse, basta se inscrever enviando um direct no Instagram ou WhatsApp.

Serviço

Feira Festejar CG

25 e 26 de outubro

Tullipaz Buffet

Mais informações: (67) 99623-3064 WhatsApp.

