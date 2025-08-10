Menu
Comportamento

Feira, pagode e pastelada: Confira a agenda deste domingo em Campo Grande

A cidade terá várias opções para curtir o fim de semana com a família e os amigos

10 agosto 2025 - 09h41Brenda Assis
PagodePagode   (Foto: Reprodução/internet)

O domingo (10) promete ser agitado em Campo Grande com uma programação diversificada para todos os gostos. Seja você fã de música, dança, gastronomia, a cidade oferece uma infinidade de opções para curtir o fim de semana com a família e os amigos.

Festival do Sobá: A 18ª edição do tradicional Festival do Sobá terá música, cultura e gastronomia oriental na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351. Será a partir das 18h, com entrada gratuita.

RetrocarMS: Encontro de carros antigos com entrada solidária. Será na Praça do Papa, a partir das 8h, com entrada gratuita.

Feira do Panamá – Especial Dia dos Pais: Artesanato, gastronomia e cultura em um ambiente familiar. Será na Praça do Panamá, localizada na Rua Palestina, das 9h às 16h, com entrada gratuita.

Cool Stuff – 1 ano de moda consciente: Mais de 30 araras, 17 brechós, DJs com vinil, cervejas artesanais e caça bilhetes. Será no CapivaS Cervejaria, na Rua Pedro Celestino, 1079, das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Melhor Não, Mas Bora – Sertanejo: Fred & Victor, Telles & Rafael e Isadora & Heloísa animam a Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, às 17h, com entrada a R$ 30 (compre aqui).

Pagode de Domingo – Pagode na Pele: Samba, cerveja gelada e clima descontraído no encerramento do fim de semana. Será no Má Donna Bar, na Rua 14 de Julho, 2459, às 16h, com entrada gratuita.

Pastelada do QuiQui: Fechando o domingo com comida boa e promoções no gastrobar. No Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488, a partir das 19h, com entrada gratuita.

