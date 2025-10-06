Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Feira promove adoção de cães resgatados de maus-tratos em Campo Grande

Evento da Subea acontece no dia 12 de outubro, na Praça Bolívia

06 outubro 2025 - 13h40Carla Andréa    atualizado em 06/10/2025 às 14h03
Ação de AdoçãoAção de Adoção   (Foto: Prefeitura CG/arquivo)

A Prefeitura de Campo Grande realiza no próximo dia 12 de outubro, das 9h às 12h, uma feira especial de adoção de cães adultos resgatados de situações de maus-tratos.

A ação é promovida pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) e acontecerá na Praça Bolívia, localizada na Rua das Garças com Aníbal de Mendonça.

Os animais disponíveis para adoção passaram por avaliação veterinária e receberam todos os cuidados necessários, como vacinação, vermifugação e, em sua maioria, castração.

O objetivo da iniciativa é oferecer uma nova chance a cães que enfrentaram o abandono e a violência, mas agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Crianças comendo hambúrgueres em ação passada.
Comportamento
Ação de Dia das Crianças leva hambúrguer, brincadeiras e música na Capital
Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Saúde
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Comportamento
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Bastidores da gravação do filme
Comportamento
Curta sul-mato-grossense "Olhos Fechados" estreia com ingressos gratuitos
Pe. Neif Damião Lescano Nabhan
Comportamento
Fiéis testemunham milagres às vésperas da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Comportamento
"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio
Evento abre os portões para o público conhecer aeronaves
Cidade
Após adiar abertura dos portões, Base Aérea ainda não confirma nova data para evento
Primeira unidade da rede ficará no Shopping Campo Grande
Comportamento
Rede mundial de cosméticos de luxo vai inaugurar sua primeira loja na Capital
Os dois com seus resultados da pescaria
Comportamento
Ana Castela passa fim de semana em pescaria com Zé Felipe e acende rumores de romance

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho