Feira promove adoção de cães resgatados de maus-tratos em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande realiza no próximo dia 12 de outubro, das 9h às 12h, uma feira especial de adoção de cães adultos resgatados de situações de maus-tratos.

A ação é promovida pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) e acontecerá na Praça Bolívia, localizada na Rua das Garças com Aníbal de Mendonça.

Os animais disponíveis para adoção passaram por avaliação veterinária e receberam todos os cuidados necessários, como vacinação, vermifugação e, em sua maioria, castração.

O objetivo da iniciativa é oferecer uma nova chance a cães que enfrentaram o abandono e a violência, mas agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

