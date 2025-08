Feirão do Cincão do AACC/MS acontece nos dias 5 e 6 com peças a R$ 5

Nos dias 5 e 6 de agosto, das 8h às 17h, acontece a edição 2025 do tradicional Feirão do Cincão, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS).

O evento será realizado no auditório da sede da instituição, na Avenida Ernesto Geisel, nº 3475, em Campo Grande, e promete movimentar a Capital com mais de 3 mil itens à venda por apenas R$ 5.

Roupas básicas e sociais, peças jeans, roupas infantis, sapatos, bolsas, mochilas, brinquedos, objetos de decoração e itens de cama, mesa e banho fazem parte da extensa lista de produtos disponíveis.

Durante o Feirão, o bazar fixo da instituição também oferecerá um atrativo especial: 20% de desconto em todos os produtos, inclusive em roupas e calçados de marcas reconhecidas.

As formas de pagamento incluem dinheiro, PIX, cartões de débito e crédito, com possibilidade de parcelamento para compras a partir de R$ 100.

Toda a arrecadação será destinada à reforma da Casa de Apoio do AACC/MS, que oferece hospedagem, alimentação, transporte e assistência multiprofissional a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, sempre acompanhados de seus responsáveis.

Somente em 2024, o AACC/MS acolheu 317 pacientes — sendo 82 novos casos —, realizou mais de 16 mil atendimentos multiprofissionais, forneceu quase 32 mil refeições e garantiu cerca de 6 mil hospedagens.

Também distribuiu mais de mil cestas básicas e contabilizou 688 internações no Centro de Tratamento Onco Hematológica Infantil (CETOHI). Os custos mensais da instituição giram em torno de R$ 350 mil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também