Feriadão! Veja o que funciona na Capital nos dias 18 e 21 de abril

Eba! Feriadão. A próxima sexta-feira (18) será a Sexta-feira Santa, e na segunda-feira (21), o feriado nacional do Dia de Tiradentes, que aumentam os dias de descanso dos campo-grandenses. Com isso, horários dos estabelecimentos de Campo Grande podem sofrer alterações. Confira:

Shoppings:

Shopping Campo Grande – Na sexta-feira, manterá a sua estrutura disponível para os lojistas. As atividades de gastronomia e lazer funcionarão normalmente das 11h às 21h. Já na segunda-feira, o funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul - Lojas de varejo ficarão fechadas na sexta-feira, enquanto os estabelecimentos de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h, já o supermercado estará aberto das 7h às 22h. Nos outros dias, o funcionamento será normal

Shopping Bosque dos Ipês - As lojas estarão fechadas na Sexta-feira Santa, mas os estabelecimentos de lazer e alimentação abrirão normal. Já na segunda-feira, o horários serão seguidos normalmente.

Shopping Pátio Central - Na Sexta-feira Santa estará fechado. E na segunda-feira, estará aberto das 9h às 16h

Supermercados:

Funcionamento normal, conforme autorizado pela Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Mercadão Municipal:

Na sexta-feira, apenas a peixaria e a unidade da Cacau Show funcionarão até meio-dia. Já no Dia de Tiradentes, todo o local ficará aberto até o mesmo horário.

Camelódromo:

Estará fechado na sexta-feira e na segunda-feira.

Bioparque Pantanal:

De quinta-feira a sábado (19), o local estará aberto das 8h30 às 14h30, com a última entrada para visitação às 13h30. Mas ficará fechado no domingo (20) e segunda-feira.

Hemosul:

Estará fechado na sexta, domingo e segunda-feira.

Coleta de lixo:

Os serviços de coleta ocorrerão normalmente, exceto no domingo.

Bancos:

Agências fechadas apenas na sexta e segunda-feira. Compensações bancárias, como o TED, também não funcionam. Pix funciona 24h, todos os dias.

Correios:

Na sexta e segunda-feira não haverá atendimento nas agências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





O Camelódromo vai estar fechado na sexta-feira e na segunda feira





[1:57 PM, 16/04/2025] Adm Mercadão: ambas até meio dia

[1:57 PM, 16/04/2025] Adm Mercadão: porem na sexta só a peixaria e a cacau show vão funcionar

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande informa que, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, o comércio da capital deverá permanecer fechado na Sexta-feira Santa (18 de abril de 2025).

Já no feriado de Tiradentes (21 de abril de 2025), será permitida a abertura dos estabelecimentos comerciais, desde que as empresas informem previamente o Sindicato Laboral, com antecedência mínima de cinco dias, e efetuem o pagamento da taxa de R$ 24 por empregado.

Os funcionários que trabalharem nesta data terão direito a uma folga compensatória, preferencialmente na semana seguinte, e a uma indenização correspondente a 7% do piso salarial, caso sejam contribuintes do sindicato.

O horário de funcionamento permitido para o comércio de rua será das 9h às 18h, com intervalo mínimo de uma hora. Já os estabelecimentos localizados em condomínios comerciais anexos a supermercados seguirão o horário do hipermercado ao qual estão vinculados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também