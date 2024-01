Férias com diversão: confira opções de colônia de férias na Capital

Para aqueles pais que precisam trabalhar e já não sabem mais o que fazer com a criançada em casa, as colônias de férias são ótimas opções de lazer e atividades para os pequenos nas férias. Com espaço de sobra para eles curtirem e se desligarem das telas, confira as opções em Campo Grande. O JD1 separou algumas das colônias que ainda possuem vagas para receber as crianças. Confira:

Colônia de Férias da ACICG

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) está com a colônia de férias disponível para associados, dependentes e convidados. O local é uma opção aberta para a família com estrutura a 30 minutos do Centro da Capital, 17 hectares de área verde, parque aquático com sete piscinas, toboágua, saunas, quadras de esporte e campo de futebol society, academia ao ar livre, salão de jogos, parque infantil, bangalôs, auditório, salão de festas, capela, quiosques e restaurante.

Os interessados devem entrar em contato com a associação pelos telefones (67) 3312-5021, 3312-5028 e (67) 99660-5033 (WhatsApp), ou ir até a sede da entidade localizada na Rua 15 de Novembro, 390, e solicitar orientações para a adesão do plano recreativo. A colônia fica localizada na Chácara das Mansões.

Allegro Brinquedoteca

A programação do espaço é semanal e segue até a primeira semana de fevereiro. Paula Fernanda, psicopedagoga da Allegro, explica que a colônia foi idealizada há sete anos, com a primeira turma já no primeiro ano de funcionamento. Desde então, a equipe organiza edições temáticas.

A colônia da Allegro está localizada no bairro Coronel Antonino, atendendo bebês a partir de 2, até crianças de 8 anos. O valor muda conforme a idade, período, diária e pacote, a partir de R$ 60. Para conferir mais detalhes da programação ou conhecer o espaço, a equipe está disponível no telefone (67) 98126-1444.

Ateliê Ramona Rodrigues

O espaço leva o nome da proprietária. Ramona realiza oficinas de férias há 30 anos, como maneira dos pais e responsáveis continuarem mantendo a diversão das crianças fora da escola. Ramona atende alunos a partir dos três anos, geralmente com turmas de no máximo 10 crianças. “Para podermos dar uma atenção de qualidade a todos”.

Das atividades, há brincadeiras tradicionais, cantigas de roda, circo, confecção de brinquedos, contação de histórias, piquenique no parque e teatro.

Os pacotes vão de R$ 50 por hora avulsa a R$ 500 para atendimento semanal, com todo o material das oficinas de artes inclusos. O ateliê funciona por agendamento, das 14h às 17h30. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp (67) 99903-3550.

Tesourinho Mágico

O local atende em média 20 crianças no período de recesso escolar. Contando com atividades que buscam aflorar a verdadeira infância, além das brincadeiras típicas: pintura, cabo de guerra, jogos com bola, corre-cotia e massinha.

A colônia fica localizada no bairro Los Angeles na Capital, e atende crianças entre 5 a 10 anos. Os valores vão de R$ 350 a R$ 500, com atividades até o dia 2 de fevereiro. Mais informações, entre em contato pelo número: (67) 98210-9945.

