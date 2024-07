Férias escolares e não vão viajar? Veja programação infantil na Capital

Com a chegada do recesso escolar, as opções de diversão para a criançada aumentam. Para aqueles que não vão viajar desta vez, as crianças não precisam ficar em casa sem fazer nada. O JD1 preparou uma lista das colônias de férias e atividades recreativas que acontecerão ao longo do mês de julho, em Campo Grande. Confira!

Movimento Kids - Durante todo o mês de julho, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, o espaço Movimento Kids recebe as crianças, acima de 3 anos, para uma tarde cheia de brincadeiras, mine gincanas repletas de desafios, oficinas de desenho, pintura, argila e muito mais. A programação também conta com cinema, hora do lanche e brincadeiras para estimular o aprendizado, como quebra cabeça e lego.

Como a colônia de férias tem o intuito de tirar as crianças das telas, não há jogos eletrônicos. O investimento é de R$ 50 a diária e R$ 245 a semana inteira. Mais informações pelo telefone (67) 98434-1435. O espaço está localizado na Rua Doutor Bezerra de Menezes, 933.

Oficina de férias no Ateliê Ramona Rodrigues - Do dia 9 a 26 de julho, Ramona vai oferecer uma oficina para as crianças com diversas atividades. Terá brincadeiras tradicionais, cantigas de roda, confecção de brinquedos, contação de histórias, modelagem em argila, pintura em tela, piquenique no parque e teatro. A programação acontece a partir das 14h, e é necessário agendar um horário, pois serão no máximo 10 crianças por turma. Mais informações pelo telefone (67) 99903-3550. O ateliê está localizado na Rua 14 de julho, 1431, casa 3.

Ateliê Ana Ruas - O ateliê vai oferecer duas oficinas para a criançada: de desenho com nanquim, acontece nos dias 9, 8 e 10 de julho, e de pintura com tinta acrílica, nos dias 11, 12 e 13 de julho. Ambas as oficinas são para crianças acima de seis anos, e o investimento é de R$ 250, já incluso o material. Mais informações pelo telefone (67) 99202-4095. O ateliê está localizado na Rua Inah César Rosas, 8.

Brincadeira de quintal - De 15 a 26 de julho, o Instituto de Educação Cooperar vai oferecer a colônia de férias “Brincadeiras de Quintal”, para crianças de 1 até 8 anos. As atividades vão acontecer no quintal do instituto, acompanhado por uma equipe de monitoras. A ideia é promover o contato das crianças com a natureza, incentivando a brincarem ao ar livre, e saírem um pouco do ambiente fechado.

O investimento é a partir de R$ 42, a diária, dependendo da programação escolhida. Mais informações pelo telefone (67) 99202-4095. O instituto está localizado na Avenida Gury Marques, 2748.

Férias na Biblioteca - A Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos vai oferecer atividades lúdicas e literárias para as crianças. A programação está prevista para acontecer de 23 a 26 de julho, das 8h às 11h30, com contações de histórias om o livro Monstro das Cores e criação do povo Terena, e oficinas sensoriais de slime, estamparia e iconografia terena. Também consta na programação atividades de torta na cara e desfile literário.

A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. A programação é destinada para crianças de 6 a 10 anos. Mais informações sobre a inscrição, basta chamar pelo telefone 99283-2285 (falar com Marley). A Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos está localizada no Horto Florestal, localizado na Rua Joel Dibo, na Vila Carvalho.

Allegro Brinquedoteca - Durante todo o mês de julho, até 2 de agosto, a brinquedoteca oferece a programação da colônia de férias “Herois do Planeta”. Com a programação voltada toda para o meio ambiente, de 8 a 12 de julho acontece a semana “cores da natureza”, em que as crianças irão explorar as tonalidades que podem ser criadas com beterrabas, açafrão, café, urucum e couve, além de oficinas de arte e brincadeiras.

De 15 a 19 de julho, terá a semana “mundo dos seres vivos”, onde as crianças vão ter expedições e experiências no microscópio para explorar as diferenças entre elementos não vivos e seres vivos e o mundo dos germes. Também terá jogos para estimular a preservação do meio ambiente.

De 22 a 26 de julho, será a vez da semana “academia heróis do planeta”, onde as crianças serão heróis e heroínas no combate contra a poluição, queimadas, superprodução de lixo, desmatamento e desperdício de água. A programação inclui cinema, contação de histórias e piquenique saudável.

De 29 de julho a 2 de agosto, a colônia encerra com a semana “oficina reciclável”, onde as crianças vão aprender sobre reciclagem, coleta e separação do lixo e oficina de produção de jogos e brinquedos com material reciclável e circuito de brincadeiras. Mais informações pelo telefone (67) 98126-1444. A brinquedoteca está localizada na Rua Joinvile, 216.

Jogos Olímpicos e Paralímpicos UFMS - A colônia de férias será voltada para crianças de 7 a 12 anos, organizada pelos estudantes do PET (Programa de Educação Tutorial) da Educação Física da UFMS. As atividades serão de 22 a 26 de julho. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas, com inscrições de 15 a 19 de julho que, devem ser feitas de forma presencial, no Bloco 8, em frente à sala de imprensa do Estádio Morenão, na Cidade Universitária.

Neste ano, o tema da colônia será Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com atividades para crianças com ou sem deficiência, nas seguintes modalidades: esportes coletivos e individuais; aéreos; aquáticos; sobre rodas; de contato; rítmicos; paradesportivos e entre outros.

Os interessados devem levar às cópias dos documentos pessoais e dos filhos em dois períodos, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As atividades vão ocorrer das 13h às 17h, nas Quadras Poliesportivas da Cidade Universitária. As crianças devem levar roupas confortáveis e adequadas para os esportes, levar garrafa de água e lanches.

