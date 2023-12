Férias! "Fundo do Mar" é atração para a criançada no Shopping Bosque dos Ipês

Muita diversão nas férias! O Shopping Bosque dos Ipês oferece uma atração para a criançada que está em período de férias escolares: o parque temático "Fundo do Mar".

A atração conta com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos, além de uma área com bolinhas. Em todo o parque, as crianças têm a oportunidade de explorar um ambiente cheio de diversão e desafios, ideal para famílias que buscam atividades lúdicas e interativas para os pequenos. Podem brincar na atração crianças de até 13 anos.

Os preços para curtir o "Fundo do Mar" variam conforme o tempo de permanência: de 1 a 15 minutos sai por R$30,00; de 16 a 30 minutos fica R$35,00, e 60 minutos tem o valor de R$60,00. Há um adicional de R$5,00 a cada 5 minutos extras.

Para crianças menores de 4 anos, é preciso que um adulto esteja responsável. Para participação de crianças com deficiência, também é recomendado o acompanhamento de um responsável. Cabe as famílias observarem as especificidades do evento e consequente adequação às particularidades de cada criança. Além disso, crianças com deficiência têm 50% de desconto no parque!

Serviço

Parque Temático Fundo do Mar;

Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 12h às 20h;

Próximo à Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês;

Ingressos à venda no local.

