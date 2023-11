Festa das Nações é destaque do fim de semana na Capital

Fim de semana chegou com a 6ª Edição da Festa das Nações, show de Criolo, Rico Dalasam, Silvera, Pretah e Bèget de Lucena em Campo Grande. Ainda haverá Costelão em Fogo de Chão e estreia do curta-metragem "Quando a Pátria Bate Forte". Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Exposição "Ori" - Durante o mês de novembro, em alusão ao mês da Consciência Negra a exposição "Ori", do Coletivo Enegrecer está instalada no Museu da Imagem e do Som, em Campo Grande. A mostra busca a essência de que em cada ser existe um universo singular. Na exposição os artistas dialogam entre as obras sobre a particularidade que cada um carrega dentro de si. Acontece até às 17h30, no Museu da Imagem e do Som, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - No tradicional Quintal do Sesc haverá apresentação musical da Turma do Prô Nando, Orquestra de Cordas Kikio e show musical com Karina Marques. A criançada poderá se divertir com Brinquemania. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Coletivo do Jardim Secreto - Mais uma edição do Coletivo do Jardim Secreto acontece nesta sexta-feira. Com muitos artesanatos, gastronomia, música, moda e expositores especiais. O evento é pet-friendly. Acontece até às 21h30, na Av. Rodolfo José Pinho, 785. Entrada é gratuita.

Sesc Seresta - O grupo Tapioca Forró realiza uma Seresta na noite campo-grandense nesta sexta-feira. O grupo tem experiência no segmento do forró pé-de-serra e trará o melhor do forró para 'rastar' o pé na Seresta. Começa às 18h30, no Átrio Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

CineClube - Em parceria com o CineClube CineArq, o Museu da Imagem e do Som exibe o filme "Ex_Machina: Instinto Artificial", que conta a história de um jovem programador de computadores. Após a exibição do filme será realizado um debate com o Professor Doutor Alex Rezende Nogueira, curador da mostra sobre a temática tecnologia-domesticidade. Começa às 19h, no Museu da Imagem e do Som. Entrada é gratuita.

6ª Festa das Nações Maçônicas - A programação inclui a presença de músicos, venda de alimentos, shows e outras apresentações artísticas, proporcionando entretenimento diversificado aos interessados. O evento é aberto ao público e acontece nos altos da Av. Afonso Pena, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal. Nesta sexta-feira (10) quem se apresenta é o Grupo Sampri no Studio Nidal Abdul, e Tapioca Forró, a partir das 20h.

Flashback Lets Dance - Nesta sexta-feira ocorre a noite do flashback Lets Dance, com as melhores músicas que marcaram os anos 70, 80 e 90. No set, os DJs Simmu, Lins e Carlão animam a festa. A partir das 21h, no Rádio Clube Cidade, localizado na Rua Padre João Crippa, 1280. Entrada: R$ 20, sócios não pagam.

SÁBADO

Venda de Garagem - Para voltar ao Acre somente com a malinha de roupa, Beatriz Machado realiza uma venda de garagem com móveis, eletrodomésticos, livros, coisas de cozinha, sapatos, jogos e muito mais. No evento haverá uma farofa solidária, com banana da terra, carne de sol e farinha acreana, também terá opção vegana, o prato custará R$ 20. A partir das 8h, na Rua Antônio Dias Adorno, 151. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - Neste sábado, mais de 30 brechós se reunirão no Horto Florestal para levar a moda sustentável ao Centro de Campo Grande. Serão diversas peças para garimpo. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Oficina de Arte e Cine Clubinho - Na oficina de arte deste sábado, a criançada aprenderá a fazer uma escultura de gatinho. Para participar é preciso levar uma cola branca, um rolo de papel hiênico, uma caixa de tinta guache, pincel largo e fino. Às 16h, o filme "Minúsculos", de Hélene Giraud e Thomas Szabo, será exibido no Cine Clubinho. A classificação indicativa é de 5 anos, acompanhado de um responsável. Começa às 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Trupe Guavira - Em duas sessões no Espaço Sesc, a Trupe Guavira encena o espetáculo "A jornada de Gil". Na peça, Gil se perde na floresta e o que seria um pesadelo se transforma em um sonho de força e resiliência. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

OBalaio - Em mais uma edição da feira douradense "OBalaio", que visa estimular a economia criativa e cultural, terá como atração principal o rapper Rico Dalasam e Silvera. Afroqueer fará a apresentação do evento. A Feira reunirá 200 expositores nas áreas de gastronomia, arte, moda, botânica, pets e muito mais. Será das 16h às 23h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - Nesta edição da Feira São Chico terão 60 expositores, nas áreas de gastronomia, moda, cosméticos. O evento será animado por Dj Aruan Barcelos e grupo Quinheto de Jazz, com participação de Adriano Ramos. Será das 16h às 21h, na Orla Morena. Entrada é gratuita.

Sesc Encena - No Sesc Encena terá a apresentação do espetáculo "Poracê: O outro de nós". Do Nheengatu, a palavra Poracê significa dança indígena de celebração ou baile, arrasta-pé. O espetáculo é sobre a força do conjunto e reflete sobre questões de diversidade e pertencimento. Está marcado para às 16h30, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

6ª Festa das Nações Maçônicas - A programação inclui a presença de músicos, venda de alimentos, shows e outras apresentações artísticas, proporcionando entretenimento diversificado aos interessados. O evento é aberto ao público e acontece nos altos da Av. Afonso Pena, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal. No sábado (11) será a vez de Victor Gregório e Marco Aurélio no Studio Nidal Abdul, e de Arthur Vilalva, a partir das 20h.

Gabriel Noah e Banda - Sábado é dia de especial Pearl Jam e Audioslave na Cervejaria Canalhas. Gabriel Noah e Banda são os responsáveis por animar a noite. Começa às 20h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: R$ 20, pelo site.

Festa Climax edição Halloween - A edição "Halloween Infernal" acontece neste final de semana e os ingressos à venda à partir de R$ 15. A classificação da festa é para o público +18. Começa às 23h, na Rua Pajuçara, 201. Entrada: a partir de R$ 15, neste site.

DOMINGO

Feira de Garagem - Neste final de semana acontece a quarta edição da Feira de Garagem, com expositores nas áreas de artesanato, papelaria, gastronomia, cosméticos, velas aromáticas e muito mais. Será das 9h às 14h, na Av. do Poeta, 260. Entrada é gratuita.

Costelão em Fogo de Chão - Neste domingo ocorre o último Costelão em Fogo de Chão do CTG Farroupilha. Para completar o prato, os acompanhamentos tradicionais como arroz, mandioca, farofa e muitas saladas. O almoço começa a ser servido às 11h30. Antes do início do almoço, o baile estará acontecendo no salão do local. Crianças de até 7 anos não pagam, e de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. A partir das 11h30, na Av. Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930.

Entrada: R$ 50, pelo telefone (67) 99290-7049 até o dia da festa.

"Quando a Pátria Bate Forte" - Neste domingo ocorre a pré-estreia e primeira exibição do curta-metragem "Quando a Pátria Bate Forte", de Jamille Fortunato. Começa às 15h, no Armazém do Campo, localizado na Rua Juruena, 309. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - No domingo, é a vez de New York Cirkus encantar o público no Espaço Sesc. O espetáculo será em duas sessões, com muita arte circense e palhaçaria. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Criolo - Para encerrar o "MS Ao Vivo", com chave de ouro, o rapper Criolo se apresenta na Capital neste domingo. O artista trará aos palcos o show intimista que reúne os álbuns "Sobre Viver", "Espiral de Ilusão", "Ainda Há Tempo", "Convoque Seu Buda". Pretah e Bèget de Lucena aquecem o público e abrem o palco no "redondo" do Parque das Nações Indígenas. Começa às 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

6ª Festa das Nações Maçônicas - A programação inclui a presença de músicos, venda de alimentos, shows e outras apresentações artísticas, proporcionando entretenimento diversificado aos interessados. O evento é aberto ao público e acontece nos altos da Av. Afonso Pena, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal. No domingo (12) terá apresentação de Dança Árabe no Studio Nidal Abdul, e show da Banda Lilás, a partir das 20h.

