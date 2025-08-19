Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira

Nos dias 24 e 25 de agosto, o Curral 67 Festival promete agitar a Capital em uma edição especial que celebra os 12 anos do Shopping Bosque dos Ipês e os 126 anos de Campo Grande.

Com uma programação que une grandes nomes da música nacional, artistas regionais e o tradicional Festival de Hambúrguer, a festa será realizada em uma estrutura inédita, pensada para receber milhares de pessoas com conforto, segurança e experiências exclusivas.

A entrada é solidária: basta doar 1kg de alimento não perecível para ter acesso ao evento. Os produtos arrecadados serão destinados a ações sociais, reforçando o caráter de solidariedade que acompanha a celebração.

Programação Musical

Domingo (24/08) – Entrada solidária e shows gratuitos com Patrícia & Adriana, Alex & Yvan, Renato Pacheco e Mário & Filipe.

Segunda-feira (25/08) – Véspera de feriado, a noite mais aguardada do festival terá Fred & Victor, Munhoz & Mariano e a estreia em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul da dupla Brenno & Matheus, donos do hit “Descer pra BC”, sucesso nacional nas rádios e plataformas digitais.

