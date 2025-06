Festival de Yoga acontece neste domingo no Parque das Nações Indígenas

O Parque das Nações Indígenas será palco da segunda edição do Festival de Yoga, que acontece no próximo domingo (29), com início previsto para às 7h.

O evento será em comemoração ao dia da prática, comemorado mundialmente no dia 21 de junho. A proposta é estimular a atenção plena, com foco na respiração, nas sensações corporais e nos pensamentos, tanto internos quanto externos.

Com uma vasta programação, a primeira aula do dia começará às 8h, em frente ao palco principal. A prática seguirá um protocolo que será reproduzido simultaneamente em diversos países, como parte das celebrações internacionais da data.

Diversas atividades ocorrerão de forma simultânea em diferentes pontos do parque. Haverá aulas para crianças até 12 anos, mas também para os idosos com mobilidade reduzida, usuários de cadeiras de rodas e gestantes.

A inscrição é gratuita e pode ser feita por aqui.

