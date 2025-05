Festival do Hambúrguer começa hoje com campanha para arrecadação de cobertores

Com a chegada da frente fria em Mato Grosso do Sul, a solidariedade ganha destaque na abertura da 3ª edição do Festival do Hambúrguer, que começa nesta quinta-feira (29), na Cidade do Natal, em Campo Grande.

O evento será realizado até o dia 1º de junho, e durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de uma campanha de arrecadação de cobertores de casal, que serão destinados ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ação solidária tem como meta arrecadar mais de 400 cobertores, e quem doar um cobertor de casal nesta quinta-feira, entre 17h e 19h, será premiado com um hambúrguer artesanal gratuito.

A entrada no festival é gratuita, com hambúrgueres artesanais vendidos a preço fixo de R$ 35, atrações musicais e espaço kids para a criançada. O funcionamento é das 17h às 23h de quinta a sábado (31), e das 10h às 22h no domingo.

Na programação musical, nesta quinta sobem ao palco as bandas V12 e Doze2. Na sexta-feira (30), o som fica por conta de Max Henrique; no sábado, é a vez de Us Karas da Kombi e Alziras; e o encerramento, no domingo, será com a dupla Alex & Yvan.

