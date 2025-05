Festival do Hambúrguer terá opções veganas pela primeira vez; confira

Pela primeira vez, o público vegano terá opções exclusivas no Festival do Hambúrguer de Mato Grosso do Sul. A 3ª edição do evento, que acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, em Campo Grande, contará com a participação inédita da Las Vegg — primeira hamburgueria 100% vegetal a integrar o time de expositores.

A Las Vegg, conhecida por transformar sabor e consciência em uma experiência única, vai oferecer três lanches artesanais com ingredientes 100% vegetais:

Prensado Isca Seitan – pão brioche hot, molho da casa, isca de seitan, catupiry vegano e salada – R$ 30,00

Burguer de Soja – pão brioche, molho da casa, blend de soja, mussarela vegana e salada – R$ 30,00

Burguer de Abóbora Cabotiá – pão brioche, molho da casa, cheddar vegano e farofa de bacon vegano – R$ 35,00

A proposta da Las Vegg é ampliar os horizontes gastronômicos e mostrar que o veganismo pode ser acessível, saboroso e inclusivo. “Participar deste festival é uma conquista enorme. Sempre ouvimos do público a falta de opções veganas em eventos assim. Agora, podemos oferecer uma experiência completa e deliciosa para todos”, afirmou a equipe da hamburgueria.

