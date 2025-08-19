Festival Internacional da Carne 2025 acontece de 19 a 21 de setembro na Capital

Campo Grande se prepara para receber a 3ª edição do Festival Internacional da Carne, que acontece de 19 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada gratuita.

Considerado o maior evento de carne e churrasco de Mato Grosso do Sul, o festival promete reunir gastronomia, música e cultura em uma programação recheada de atrações.

Organizado por Márcia Marinho Produções e pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo do Estado, Sebrae e Senar, o evento contará com uma estrutura ampliada e mais de 30 estações de carnes e derivados.

Além da tradicional carne bovina, o público poderá experimentar cortes diferenciados e exóticos, como carne de jacaré, avestruz, carneiro, além de linguiça de búfalo, porco e frango.

“Teremos uma variedade de carnes para todos os gostos, com produtos exóticos e tradicionais para agradar o público”, destacou a organizadora Márcia Marinho.

Já o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, reforçou a importância do evento como vitrine da pecuária local: “Nosso objetivo é mostrar a excelência da carne produzida em Mato Grosso do Sul, fortalecer a relação entre produtores, indústria e consumidores, e valorizar o que é produzido aqui, com sabor e qualidade”.

Circuito de Churrasco e Expoequestre

Durante o festival, também será realizada a 3ª etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, em estilo fogo de chão.

Os assadores competem servindo suas especialidades a jurados e ao público, com premiações em dinheiro e brindes para os vencedores.

No mesmo espaço, acontece ainda a 3ª edição da Expoequestre, atração voltada para toda a família, que promete movimentar ainda mais o Parque de Exposições.

Música e entretenimento

A programação musical do Festival traz gêneros variados, incluindo sertanejo, blues e country. Entre as atrações confirmadas estão as bandas Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie e Fernando Morreu, além dos músicos Chicão Castro e Guga Borba.

No sertanejo, a dupla João Haroldo e Betinho abre o palco na sexta-feira (19), às 19h30. Já no domingo (21), quem encerra a programação é a dupla João Paulo e Fiapo.

O evento também terá um after especial, o Tendél AgroPlay, festa conhecida nacionalmente pelo sertanejo universitário, que acontece às 21h de sexta e sábado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também