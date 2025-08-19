Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Festival Internacional da Carne 2025 acontece de 19 a 21 de setembro na Capital

Evento traz experiências gastronômicas, música e competição de churrasco a Campo Grande

19 agosto 2025 - 14h43Carla Andréa

Campo Grande se prepara para receber a 3ª edição do Festival Internacional da Carne, que acontece de 19 a 21 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada gratuita.

Considerado o maior evento de carne e churrasco de Mato Grosso do Sul, o festival promete reunir gastronomia, música e cultura em uma programação recheada de atrações.

Organizado por Márcia Marinho Produções e pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo do Estado, Sebrae e Senar, o evento contará com uma estrutura ampliada e mais de 30 estações de carnes e derivados.

Além da tradicional carne bovina, o público poderá experimentar cortes diferenciados e exóticos, como carne de jacaré, avestruz, carneiro, além de linguiça de búfalo, porco e frango.

“Teremos uma variedade de carnes para todos os gostos, com produtos exóticos e tradicionais para agradar o público”, destacou a organizadora Márcia Marinho.

Já o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, reforçou a importância do evento como vitrine da pecuária local: “Nosso objetivo é mostrar a excelência da carne produzida em Mato Grosso do Sul, fortalecer a relação entre produtores, indústria e consumidores, e valorizar o que é produzido aqui, com sabor e qualidade”.

Circuito de Churrasco e Expoequestre

Durante o festival, também será realizada a 3ª etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, em estilo fogo de chão.

Os assadores competem servindo suas especialidades a jurados e ao público, com premiações em dinheiro e brindes para os vencedores.

No mesmo espaço, acontece ainda a 3ª edição da Expoequestre, atração voltada para toda a família, que promete movimentar ainda mais o Parque de Exposições.

Música e entretenimento

A programação musical do Festival traz gêneros variados, incluindo sertanejo, blues e country. Entre as atrações confirmadas estão as bandas Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie e Fernando Morreu, além dos músicos Chicão Castro e Guga Borba.

No sertanejo, a dupla João Haroldo e Betinho abre o palco na sexta-feira (19), às 19h30. Já no domingo (21), quem encerra a programação é a dupla João Paulo e Fiapo.

O evento também terá um after especial, o Tendél AgroPlay, festa conhecida nacionalmente pelo sertanejo universitário, que acontece às 21h de sexta e sábado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira
Comportamento
Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira
Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10
Comportamento
Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Comportamento
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Empresa MS Florestal implementou Programa Pessoinhas
Comportamento
Dia da gestante: Empresa cria programa em apoio à gestação e 'acolhe' colaboradoras
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Comportamento
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Comportamento
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Comportamento
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Carlo Acutis
Comportamento
Quiz agita jovens da Capital durante semana de canonização de Carlo Acutis
Vaquinha online arrecada fundos para trazer mãe e filhos feridos em acidente no Pará para Capital
Comportamento
Vaquinha online arrecada fundos para trazer mãe e filhos feridos em acidente no Pará para Capital
McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz
Comportamento
McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul