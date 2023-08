Festival 'O Canto Delas' tem Karô Castanha e Érica Espíndola nesta terça na Capital

Com uma programação totalmente voltada ao público feminino, a segunda edição do Festival 'O Canto Delas' tem a apresentação de Karô Castanha e Érica Espíndola nesta terça-feira (15), em Campo Grande.

O projeto, idealizado por Jerry Espíndola, vem sendo realizado desde 2021, mas sua primeira edição foi realizada virtualmente devido a pandemia da Covid-19.

O evento conta com a apresentação de artistas de Mato Grosso do Sul e visa fortalecer a cena e a identidade cultural do Estado.

Serviço

2º Festival “O Canto Delas”;

A partir das 20h;

Blues Bar, localizado na Rua 15 de novembro, 1186;

A entrada é gratuita.

