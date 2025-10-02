Menu
Comportamento

Fiéis testemunham milagres às vésperas da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Paróquia Maria Mãe da Igreja inicia nesta quinta-feira (02), às 19h, mais uma edição da tradicional novena que já transformou muitas vidas e, agora, sob nova condução pastoral

02 outubro 2025 - 16h11Taynara Menezes    atualizado em 02/10/2025 às 16h14
Pe. Neif Damião Lescano NabhanPe. Neif Damião Lescano Nabhan   (Reprodução)
A tradicional Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, inicia mais uma edição nesta quinta-feira (2), às 19h, prometendo emocionar e renovar a fé de toda a comunidade da Paróquia Maria Mãe da Igreja, localizada na Vila Jussara. Serão nove quintas-feiras consecutivas de oração, entrega e milagres.

Com muita expectativa, paroquianos que já passaram por esse momento forte de espiritualidade compartilharam testemunhos que tiveram durante a última edição. Uma dessas histórias de fé é da pedagoga Lariza Nascimento, de 30 anos, que conta ter recebido uma das maiores graças de sua vida durante a novena:

“No meio dessa novena, descobri que estava grávida. Meu coração transbordou de alegria. Essa filha é fruto de muitas preces, lágrimas e esperanças. Hoje carrego no ventre a prova do amor e da fidelidade de Deus”, relembra emocionada. 

Além dos testemunhos que já emocionam, esta edição da novena chega com uma novidade: é a primeira sob a condução do novo pároco, o Pe. Neif Damião Lescano Nabhan. Cheio de esperança e entusiasmo, ele vê neste momento uma grande oportunidade de fortalecer a fé da comunidade.

“Tenho certeza de que este será um tempo de graças. Que cada oração seja colocada nas mãos da Virgem Maria, para que ela desate nossos nós e nos conduza sempre ao coração de Jesus”, declarou.

A coordenadora de pastoral da paróquia, Christiane, também reforça a importância deste tempo de oração.

“Que todos se sintam acolhidos sob o manto de Nossa Senhora. Que os sofrimentos, problemas e pecados — representados por esses nós — sejam desfeitos pela sua poderosa intercessão, trazendo paz aos corações e reconciliação com Deus e consigo mesmos”, concluiu.

 Serviço:

Início da novena: Quinta-feira, 02/10, às 19h

Local: Paróquia Maria Mãe da Igreja – Rua Felipe Calarge, 723 – Vila Jussara

Duração: 9 quintas-feiras consecutivas

Instagram da paróquia: @mariamaedaigreja_

Foto: Ariza Nascimento 

