Filho de Marília Mendonça emociona com primeira apresentação do Dia das Mães

O pequeno Leo, de 3 anos, filho da cantora Marília Mendonça, emocionou a avó Dona Ruth durante uma apresentação do Dia das Mães. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostrou o menino com um coração no peito com o nome da avó enquanto se apresentava na escola, que fica em Goiânia.

A apresentação começou com uma música cantada por Leo e pelos outros alunos. Em seguida, o menino correu para os braços da avó, ainda emocionada. O vídeo mostra Leo pintando o nome de Dona Ruth e, em seguida, eles brincando.

Na internet, internautas também se emocionaram. "Primeira apresentação dele, Marilinha. Olha como ele cresceu", escreveu uma interneuta. "Que dor ver essa cena!", comentou outra. "Nós entendemos seu choro, Dona Ruth", se comoveu outro.

Morte de Marília

Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo em Caratinga (MG). Além dela, também foram vítimas o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Bonfim, o piloto e o copiloto do avião.

