Filme 'Barbie' chega às telonas na Capital; Confira os valores dos ingressos

"Hi, Barbie!", não se fala em outra coisa. A magia da Barbie está no ar por vários lugares, e em Campo Grande não é diferente! Nesta quinta-feira (20), às 00h, será a pré-estreia do filme da boneca mais conhecida mundialmente. Na Capital, o filme 'Barbie' pode ser assistido no Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza), UCI (Shopping Bosque dos Ipês). O JD1 separou as principais informações, para curtir o filme com a família ou amigos, confira:

Cinemark - No Shoping Campo Grande os valores para o filme são variados. Segunda, terça e quarta o ingresso custa R$ 26,00 (R$ 13,00 meia) o dia todo; Quinta aumenta para R$ 40,00 (R$ 20,00 meia) o dia todo; Sexta, sábado e domingo o valor é R$ 42,00 (R$21,00 meia) o dia todo. Vale ressaltar que pré-estreias possuem o mesmo valor de ingresso de final de semana.

Em celebração ao lançamento do filme e para fazer com que os clientes sintam-se parte do ambiente cinematográfico de Barbie, o Shopping preparou ainda um ambiente instagramável e muito rosa para divertir o público. O espaço com iluminação decorativa em frente à Cinemark contará ainda com a presença de Barbies humanas para interagir e tirar foto com o público na estreia do filme, dia 20, das 17 às 20h.

*Os ingressos e horários para a sessão de pré-estreia estão disponíveis no site ou através do aplicativo da Cinemark.

Cinépolis - No Shopping Norte Sul Plaza, os valores não são informados no site e nas redes sociais. No entanto, para esta quinta-feira (20), os ingressos estão custando R$ 43,32 (R$ 24,32 meia).

*Os ingressos e horários para a sessão de pré-estreia e demais sessões estão disponíveis no site.

UCI - No Shoping Bosque dos Ipês os valores para o filme são diferentes. A 'Super Meia' para quem tem meia-entrada comprovada e clientes Unique é válida de segunda a sexta por R$ 11,00 (exceto feriados e vésperas de feriados); Ingressos normais, de segunda a sexta estão por R$ 22,00; Sábado, domingo e feriados o valor está R$ 32,00 (R$ 16,00); Adicional assentos SuperSeat: R$ 2,00.

Para agitar ainda mais o dia de estreia de 'Barbie', o Shoppinh irá promover um "Encontro de Barbie no Bosque". Para as fãs da boneca, o evento terá início às 18h30, em frente a UCI. A programação pede para que o público vá com roupas na cor rosas ou com fantasias.

*Os ingressos e horários para as sessões estão disponíveis no site.

Sobre o filme...

O longa-metragem ‘Barbie’, live-action da boneca mais popular da Mattel, estrelado por Margot Robbie e dirigido por Greta Gerwig, indicada ao Oscar por Lady Bird e Adoráveis Mulheres, o filme vai acompanhar a história de Barbie, que depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Barbie se tornou o filme de maior pré-venda da Warner no Brasil. Assista ao trailer:

