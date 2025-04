Fim de semana tem Matuê, Chitãozinho e Xororó e Jota Quest na Capital

O fim de semana promete ser agitado, com a abertura da 85° Expogrande. A maior feira agropecuária do Estado traz atrações nacionais e para todos os públicos, de sertanejo a rap. Confira mais detalhes na agenda cultural:

SEXTA-FEIRA

Barão Vermelho, Titãs e Ira - O rock nacional vai dominar o Blues Bar no primeiro sextou de abril. As três maiores bandas nacionais se apresentam com a promessa de entregar muito Rock’n roll. A partir das 20h, na Blues Bar. Entrada somente na hora por R$ 25. Mesas por ordem de chegada.

Sdds ser Emo - Banda Red Oficial fazendo cover do Paramore + DJset dos emuxos. Além da atração terá uma competição de quem se vestir mais emo da festa! Local: Ponto Bar - Entrada antecipada R$ 10.

Matuê, Teto, Will e Brandão - A Expogrande prova que nem só de sertanejo respira a feira agropecuária. A atração de hoje vai entregar muito rap e trap com 30PRAUM. Entrada R$ 100, a partir das 18h no Parque de exposições Laucídio Coelho. Ingressos clique aqui.

Campão Cultural - Traz um show com Dani Black, a partir das 19h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada franca.

Mental Abstrato - A banda se apresenta às 21h45 na Praça do Rádio, também fazendo parte da agenda do Campão Cultural. Entrada de graça.

Maurício Nascimento - Cantor e compositor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lança seu primeiro EP totalmente autoral, intitulado Tudo ou Nada. O lançamento acontecerá em um show no dia 04 de abril e nas principais plataformas digitais. A apresentação acontece no teatro do Mundo às 20 horas.

Pagode na Pele - A dupla de pagodeiros se apresentam pela primeira vez no Capivas Cervejaria nesta sexta-feira, a partir das 19h, ingressos R$ 10.

Marquinhos Espinosa - O DJ Marquinhos Espinosa apresenta set animado, com sucessos que embalam diferentes gerações, em mais uma noite musical no Vexame Bar. Horário: 21h. Local: Vexame. Entrada: a partir de R$ 12 pelo link.

SÁBADO

Chitãozinho e Xororó - O sertanejo raiz domina a expogrande no Sábado com a dupla das evidências. A partir das 18h, no Parque de exposições Laucídio Coelho. Entrada: A partir de R$ 40,00. Veja no site.

DJ Gustavo Freitas - Leva muita música eletrônica e mix para o Capivas Cervejaria no sábado, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Festa Colocada Ed Pesadona - A Colocada é para quem quer curtir nosso bom e velho pop e também explorar novas experiências. Ponto Bar, a partir das 18h.

Feira Ziriguidum - A Feira Ziriguidum chega à sua 20ª edição com atrações culturais, gastronomia e produtos criativos. O público poderá curtir apresentações de Sandrim, Pretah e da Cia. Apoema, entre outras surpresas. Horário: 16h às 22h. Local: Praça do Preto Velho - Jardim Paulista. Entrada: gratuita

DOMINGO

Feira de Brechós - A feira Cool Stuff está de volta com 17 brechós e mais de 30 araras recheadas com peças vintage, streetwear e muito mais – para todos os gêneros, estilos e tamanhos! A edição acontece na Capivas Cervejaria, das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Corrida e Caminhada da AMA - A 3ª Corrida e Caminhada da AMA Campo Grande acontece neste domingo na Capital. A largada e chegada estão prevista para acontecer em frente ao estacionamento da Assembleia Legislativa no Parque dos Poderes, em qualquer condição climática. A partir das 7h.

10ª Feira Borogodó – A Feira Borogodó celebra sua décima edição com música ao vivo, gastronomia, moda, arte e artesanato. Sobem ao palco a Cia Teatral As Curumins, Maestro Lang, Banda Brisa do Mato, Coquetel Blue e Valu Samba Trio. Horário: 9h às 15h. Local: Praça do Coophafé. Entrada: gratuita.

8º Costelão Fogo de Chão do Cotolengo - O churrasco beneficente do Cotolengo fecha o fim de semana com sabor e solidariedade. A renda arrecadada será destinada à entidade. Horário: a partir das 11h30. Local: Cotolengo.Entrada: R$ 60 antecipado, pelo WhatsApp (67) 99693-1080; R$ 70 na portaria

Churrasco Dançante – Tropeiros da Querência - Com almoço servido das 11h30 às 13h30, o evento conta com a animação da banda Eco do Pantanal. A portaria abre às 10h30. Crianças até 6 anos não pagam e há meia-entrada para aquelas de 7 a 12 anos. Horário: a partir de 10h30. Local: R. Miguel Sutil, 445 - Vila Vilas Boas. Entrada: R$ 65 na hora

