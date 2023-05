Final feliz: pipoqueiro levanta R$ 18 mil em vaquinha para comprar carro

Mais um final feliz! Depois de meses de sofrimento e dificuldades para atender clientes, após ter o carro furtado, o pipoqueiro Ailes Ferreira, de 76 anos, voltou a sentir o alívio de ter como ir e voltar do trabalho. Isso porque a vaquinha criada por pais e alunos de duas escolas onde o idoso costuma vender, arrecadou R$ 18 mil e permitiu a compra de um novo veículo.

“Eu só tenho o que agradecer”, comemorou ele. Imagens do idoso que estão circulando, mostram a alegria do vendedor. Com o valor arrecadado, Ailes só precisou inteirar pouco mais de R$ 4 mil para comprar o veículo modelo Fiat Strada.

Segundo o pipoqueiro, que mora na Vila Bandeirantes, o veículo ajudará, inclusive, na manutenção do carrinho usado nas vendas. “Antes eu guardava o carrinho lá perto, hoje eu levo, trago de volta e consigo dar um capricho melhor, lá era até difícil de limpar", contou ele.

Para agradecer o carinho e a solidariedade, um dia especial. Na terça-feira (2), a pipoca saiu de graça em um dos pontos onde o pipoqueiro atende, fazendo a alegria de todos.

*Com informações do portal Primeira Página.

