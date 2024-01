Fofura! Bioparque Pantanal se torna 'berçário' de arraia pantaneira; Assista

O maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, se tornou nesta semana, pela primeira vez, um berçário para os filhotes de uma das mais importantes espécies de animais do Pantanal sul-mato-grossense: a arraia-pintada (Potamotrygon falkneri).

A fêmea de arraia Jussara, de mais um metro, deu à luz a 14 filhotes no primeiro dia do ano, no recinto Neotrópico.

O biólogo do bioparque, Diego Garcia, explicou que a espécie é um dos sete tipos de arraias que vivem na maior planície alagada do planeta e que ela tem uma importância estratégica para manutenção do equilíbrio aquático do bioma.

Garcia diz que o formato desta arraia e suas cores – corpo marrom e manchas amarelas no dorso – confere ao animal um aspecto único e extremamente chamativo, principalmente para os visitantes do bioparque.

Segundo o biólogo, a arraia é vivípara (produz filhotes plenamente formados) e, a fecundação é interna. No recinto do bioparque, habita um macho da mesma espécie. A equipe do aquário notou que a Jussara estava grávida devido ao aumento da sua região dorsal e abdominal e passou a monitorá-la.

Ele diz que a gestação dura entre 4 e 6 meses em média e que nascem de 4 a 12 filhotes, por isso, quando Jussara pariu 14, surpreendeu a equipe e foi uma prova da segurança do animal e da qualidade do ambiente em que esta vivendo.

Os filhotes estão em observação e já estão sendo treinados para se alimentar com filé de peixe. Em ambiente natural, as arraias alimentam-se de larvas de insetos aquáticos, moluscos, crustáceos e peixes. Assista:

