Foliões na rua! Esplanada Ferroviária recebe bloquinhos a partir desta sexta (21)

A Esplanada Ferroviária de Campo Grande começa a receber hoje (21), os blocos de Carnaval. Com estrutura preparada para grandes públicos, o local, que já é tradicional por receber um grande número de foliões, promete ser o principal palco da folia em 2025. Nesta sexta-feira (21), a partir das 19 horas, os blocos já começam a tomar conta da Esplanada.

Quem vai agitar o público é o Bloco Cabeça Feita e o Bloco Grito de Evoé.

Diversidade de blocos

Com uma programação diversa, o carnaval da Esplanada vai atender a todos os gostos, desde o samba e o axé, até ritmos regionais e marchinhas. Para quem prefere um clima mais tranquilo, blocos de estilos variados estarão espalhados por diferentes horários ao longo dos dias de folia, proporcionando opções tanto para quem quer curtir intensamente quanto para famílias que buscam diversão mais leve.

A programação de blocos na Esplanada segue até o dia 9 de março e promete fechar o carnaval com chave de ouro.

Confira a lista de blocos com as respectivas datas e horários:

21 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Cabeça Feita – Esplanada Ferroviária (entre Rua Gal. Mello entre Rua 14 de Julho e Av. Calógeras), das 15h às 23h.

Bloco Grito de Evoé – Rua Antônio Maria Coelho, na altura do número 1.189, das 17h às 23h.



22 de fevereiro (sábado)

Bloco As Depravadas – Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua 14 de Julho, das 9h às 13h.

Bloco Farofa com Dendê – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, das 14h às 23h.

Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino), das 16h às 23h.

23 de fevereiro (domingo)

Bloco Arrastão Secult – Esplanada Ferroviária, a partir das 14h.

Bloco Laricas Cultural – Orla Ferroviária (Av. Noroeste esquina com Av. Afonso Pena, em frente à Morada dos Baís), das 15h30 às 23h.

26 e 27 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Ensaios técnicos das escolas de samba – Praça do Papa, a partir das 19h.

27 de fevereiro (quinta-feira)

Bloco Evoé Baco – Central de Comercialização da Economia Solidária (Av. Cândido Mariano, 1.500), das 17h às 23h.

28 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Reggae – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento da Maria Fumaça, das 16h às 00h.

Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária/ Rua Dr. Temístocles, das 16h às 23h.

Bloco Só Love – Rua General Melo, entre a Rua 14 de Julho e Av. Calógeras, das 16h às 23h.

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Teatro de Arena do Horto Florestal, das 16h às 21h.

1º de março (sábado)

Bloco Reggae – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, das 15h às 00h.

Bloco Cordão Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, entre Rua 14 de Julho e Av. Calógeras, das 16h às 00h.

02 de março (domingo)

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

03 de março (segunda-feira)

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, Rua Dr. Temístocles, das 14h às 00h.

Bloco Cia. Barra da Saia – Teatro da Orla Morena, das 15h às 23h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h.

04 de março (terça-feira)

Cordão da Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h.

05 de março (quarta-feira)

Apuração das notas das Escolas de Samba – Teatro de Arena do Horto Florestal, a partir das 19h.

07 de março (sexta-feira)

Premiação do Desfile das Escolas de Samba – Armazém Cultural / Esplanada Ferroviária, a partir das 19h.

08 de março (sábado)

Bloco Quebra Ossos – Esplanada Ferroviária / Rua Gal. Mello entre Rua 14 de Julho e Av. Calógeras, das 16h às 23h.

Bloco Eita! – Esplanada Ferroviária / Monumento Maria Fumaça, das 14h às 23h.

Bloco Forrozeiros – Esplanada Ferroviária / Rua Dr. Temístocles, das 18h às 22h.

09 de março (domingo)

Bloco Techno na Rua – Esplanada Ferroviária / Monumento Maria Fumaça, das 13h às 21h.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também