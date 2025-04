Foto antiga de escola junta namoradinhos de infância 85 anos depois

Uma foto antiga do colegial reuniu dois namoradinhos de infância depois de mais de 85 anos. Jim Dougal e Betty Davidson estudaram no colégio em Eyemouth, na Escócia, na década de 1930.

Por volta de 1939, eles perderam contato depois que a família de Jim se mudou. Agora, após oito décadas, o filho de Jim tentou localizar todos os integrantes de uma foto de turma de 1936. Com isso, os velhos amigos se reencontraram recentemente no Condado de North Yorkshire, na Inglaterra.

Com 96 anos, Jim mora em Rayne, no Condado de Essex, no leste da Inglaterra. Na foto de turma da Escola Primária de Eyemouth, tirada em 1936, ele tinha oito anos. No total, há 32 crianças na foto — incluindo Betty.

Jim deixou a cidade alguns anos depois, e nunca mais voltou após ser recrutado para o Exército e conhecer sua esposa, Iris Gibbs, enquanto estava em um acampamento militar em Essex.

Enquanto isso, Betty permaneceu em Eyemouth até aproximadamente 1950, quando conheceu seu marido Alfred "Ivor" Davidson e se mudou, primeiro para Tweedmouth e depois para North Yorkshire, onde mora atualmente.

