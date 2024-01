Fotos Free: Fotógrafo 'cai na graça' do povo tirando foto de graça no Parque

Sabadão e domingo de manhã é dia de 'Amigos do Parque' no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e com isso, é dia de ver os registros da galera se exercitando na área verde. Mas você já viu algumas fotos com aquele toque profissional, e no cantinho a logo 'fotos free'? Certeza que sim! O projeto gratuito tem conquistado os Campo-grandenses, que têm divulgado o trabalho incrível do publicitário Jeferson Alves.

Aos 39 anos, Jeferson descobriu um novo hobby: registrar a alegria de outras pessoas enquanto realizam o que amam, que é correr no Parque.

Ao JD1, o fotógrafo contou que a ideia surgiu a partir de uma lesão no joelho, que o fez dar uma pausa nos exercícios. "Eu não poderia estar ali correndo, mas nada me impediria de assistir, ou melhor, registar. Foi assim que nasceu o projeto 'Fotos Free'. Sempre tive um amor pela fotografia e então resolvi, junto da minha esposa Rosângela, unir as duas coisas e passamos a explorar o Parque dos Poderes de um novo jeito", iniciou ele.

"Tudo começou em uma tarde de domingo, sem um plano definido, apenas com a intenção de capturar esses momentos. Enquanto caminhava e fotografava, um rapaz se aproximou correndo. Capturei uma sequência de fotos dele. O corredor passou por mim e retornou, curioso sobre onde poderia obter aquelas imagens. Trocamos contatos e prometi enviar as fotos”, relembrou.

Foi naquele momento que tudo começou a fazer mais sentido. A realização do primeiro cliente em se ver correndo motivou Jeferson a realmente criar o projeto. “Desejava que mais pessoas pudessem ter fotos incríveis para compartilhar, incentivando uma vida ativa e saudável, naquele cenário bonito que é o Parque", afirmou ele.

Como funciona?

À reportagem, o fotógrafo explicou que todas as sextas-feiras, compartilha no Instagram as datas e os locais em que eles estarão no Parque dos Poderes no fim de semana. Chegando lá cedo, eles instalam um banner com a seguinte pergunta: Quer uma foto legal? Se a resposta for sim, as pessoas são instruídas a passarem pela sinalização demarcada no chão, fazendo uma pose.

"Marco a área com cones. Registro imagens de todos que atravessam essa demarcação. Em um único fim de semana, uma média de 5 mil fotos são capturadas”, detalhou.

A próxima etapa é separar as imagens por datas. As pastas com as fotos de cada fim de semana ficam disponíveis no perfil no Instagram.

O idealizador do projeto, criado em junho do ano passado, não esperava que a ação fosse tão bem recebida pelos frequentadores do local. “Eles param para conversar, e essa interação é incrível. Capturamos momentos de diversas atividades, desde atletas correndo até pessoas em treinos de bicicleta, quem está passeando com seus cachorros, famílias caminhando ou se divertindo com triciclos, a galera do patins, e até a turma do skate. A ideia é, justamente, eternizar esses momentos em imagens belas, promovendo alegria e inspiração para todos. Com as fotos posso doar meu trabalho e motivar a galera a se movimentar e curtir o Parque”, finalizou o profissional.



Solidariedade

Acreditando na bondade dos que gostam do seu trabalho, o publicitário disponibiliza a chave PIX, caso as pessoas queiram contribuir financeiramente com o projeto. “Qualquer valor é bem-vindo. Além disso, as pessoas podem apoiar o projeto compartilhando as fotos e marcando nossa página, assim mais pessoas são alcançadas para conhecer o meu trabalho”.

Jeferson fica no Parque dos Poderes, normalmente, aos sábados, das 7h às 9h e aos domingos, das 7h às 10h. Os interessados podem encontrar as fotos no Instagram @FotosFree.cg. A iniciativa é gratuita!

