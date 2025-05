Flor de Plástico! Fred e Fabrício fazem show na Capital em Junho

Se você é amante do melhor do sertanejo, não vai querer perder o show de Fred e Fabrício em Campo Grande. A dupla se apresentará no dia 7 de junho, no Clube do Laço (CLC) na Capital.

Donos dos sucessos "Poder de Mentir", "Gotejou no Celular", "Guarda Roupa" e uma coleção de pot-pourri com músicas antigas, os cantores apresentam o "Sertanejo Respira".

Para o show, você pode escolher entre camarotes (áea elevada com visão privilegiada e serviços exclusivos), bangalôs (para grupos de até 12 pessoas, com os seguintes benefícios: 1 litro de whisky + 4 energéticos) e mesas (já esgotadas). Os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser acessados aqui.

Serviço:

Endereço: MS-010 - Campo Grande - MS

Data e hora: 07/06/25, às 22h

Classificação: 16 Anos

O local conta com estacionamento e é coberto.

