Comportamento

Frei Gilson reúne fiéis em celebração de 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Evento aconteceu neste domingo em Dourados, mobilizando católicos do Estado todo

08 dezembro 2025 - 15h29Taynara Menezes
Evento gratuito atraiu católicos de todo o EstadoEvento gratuito atraiu católicos de todo o Estado   (Foto: Bruno Rezende)

Em comemoração aos 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, o Frei Gilson, destaque nacional da Igreja Católica, reuniu milhares de fiéis neste domingo (7), em Dourados. O evento ainda contou com a participação do governador Eduardo Riedel. 

De graça, o evento mobilizou fieis de todo Estado, com caravanas de ônibus e carros, que seguiram de diversas cidades até Dourados para acompanhar a celebração. Além dos 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Catedral de Dourados), também se comemora os 100 anos da chegada da imagem da padroeira ao município.

“Esta cidade nasceu e cresceu sob olhar da Nossa Senhora da Conceição. A paróquia carrega em sua história quase um século de caminhada de fé, desde sua criação em 1935. Não são apenas edificações e paredes e sim uma experiência comunitária de oração e fraternidade, aqui em Dourados uma terra de fé e trabalho”, afirmou o governador.

A programação do evento teve início às 3h30, com a abertura dos portões. Às 7 horas iniciou a Santa Missa, presidida por Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo diocesano, e concelebrada por Frei Gilson.

Logo depois ocorreu o show do sacerdote. Ele lidera o Ministério Som do Monte, sediado em Cachoeira Paulista (SP), dedicado à música religiosa e à evangelização por meio da oração contemplativa. Sua trajetória o tornou um fenômeno nas redes sociais, atraindo milhões de seguidores e mobilizando multidões em grandes eventos por todo país.

Em Dourados, Frei Gilson agradeceu a presença do público e a cada música mandava mensagens aos fiéis.

“Alegria estar aqui em Dourados, nesta manhã de celebração. Espero que todos possam ouvir bem este show abençoado. O que fez vocês saírem de casa de madrugada foi a presença do Senhor. Obrigado Deus por este dia e por este povo”.

