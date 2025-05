Gelateria em Campo Grande une sabor e solidariedade em prol da AACC/MS

De 20 a 24 de maio, a Sésamo Gelato Italiano realizará a terceira edição do Festival do Choco Pistache. Todo o valor arrecadado com a venda de cones e mini cones recheados será doado integralmente à AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul).

O festival acontece simultaneamente nas cinco lojas da Sésamo em Campo Grande, com sabores exclusivos em cada unidade.

A proposta é oferecer novas versões dos gelatos de pistache e chocobiscoito, dois dos mais populares entre os clientes.

O lançamento oficial da campanha será no dia 20 de maio, às 14h, na loja da Rua Antônio Maria Coelho, nº 3443, com discotecagem da DJ Nathalia Albuquerque. O encerramento, no dia 24, contará com programação especial voltada ao público infantil na mesma unidade.

Além de saborear os gelatos, os clientes estarão contribuindo diretamente com a AACC/MS, que oferece apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias.

