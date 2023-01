Gêmeas nascem em horários, dias e anos diferentes

Apesar de terem dividido o útero da mãe ao mesmo tempo, as gêmeas Annie e Effie não vão comemorar o aniversário juntas. Moradora dos Estados Unidos, a progenitora das recém-nascidas, Kali Jo Scott, contou, em entrevista ao Good Morning America, que as pequenas nasceram em horários, dias e anos diferentes: a primeira veio ao mundo no dia 31 de dezembro de 2022, enquanto a outra deu o ar da graça apenas em 1º de janeiro de 2023.

Kali, de 37 anos, estava prevista para dar à luz no dia 11 de janeiro, mas precisou ser internada pouco antes da virada do ano. Após realizar um check-up nos últimos dias, ela descobriu que estava com a pressão arterial alterada.

O trabalho de parto, portanto, veio antes do previsto. Os médicos do Texas Health Presbyterian Hospital Denton decidiram adiantar a cesariana da gestante para o dia 31. Foi então que algo único aconteceu: Annie Jo, a primogênita, nasceu às 23h55 do dia 31 de dezembro; enquanto Effie Rose, a caçula, veio ao mundo à 0h01 do dia 1º de janeiro.

“Eu amo o aspecto único que elas nasceram com um pouco de individualismo logo de cara”, disse a nova mamãe do pedaço.

Feliz com o contexto único em que as pequenas nasceram, Kali revelou que a virada do ano agora ganha um novo significado para ela e o marido, Cliff Scott. “Teremos de começar a comemorar o Ano-Novo de maneira um pouco diferente”, declarou.

