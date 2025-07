Gian & Giovani é atração confirmada no 18º Festival do Sobá

Saiba Mais Cultura Marcos e Belutti abrem o 18º Festival do Sobá

A dupla sertaneja Gian & Giovani é a mais nova atração confirmada para o 18º Festival do Sobá, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de agosto, na Feira Central de Campo Grande.

O show gratuito da dupla será realizado na noite do dia 7 de agosto, às 20h. Com mais de 30 anos de carreira, Gian & Giovani conquistaram sucesso nacional com músicas como “Convite de Casamento”, “O Grande Amor da Minha Vida” e “Mil Corações”.

O Festival do Sobá deste ano é especial, pois celebrará o Centenário da Feira Central, promovido pela Afecetur (Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande).

O evento terá entrada franca todos os dias e reforçará o seu papel como importante símbolo cultural, turístico e econômico da capital sul-mato-grossense.

O Festival do Sobá 2025 conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur) e da Fundação de Cultura de MS, além do SESC/MS e SEBRAE/MS. Os patrocinadores oficiais são Sakura e Assaí Atacadista.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cultura Marcos e Belutti abrem o 18º Festival do Sobá

Deixe seu Comentário

Leia Também