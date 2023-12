Globo divulga a primeira chamada do "BBB 24" e revela novidades; Confira

Está chegando! Nesse domingo (3), a Globo divulgou a primeira chamada da edição 24 do "Big Brother Brasil". O programa tem a data prevista de estreia para o dia 8 de janeiro.

Durante a CCXP 23, Boninho anunciou algumas novidades no reality. Uma delas é que o elenco do próximo ano, segundo o diretor, não contará com médicos, e terá pessoas mais “populares”.

Além disso, o tema de abertura passou por mudanças, ganhando uma versão inédita, com a participação de Paulo Ricardo e Alok.

Outra novidade é que no Globoplay, uma câmera exclusiva vai acompanhar o Líder, com o uso de inteligência artificial. “A gente vai ter um videocast todo dia, de segunda a domingo, uma galera assistindo ao que está acontecendo na casa e repercutindo”, revelou o diretor.

Vale lembrar que o esquema de votação também passou por mudanças. Boninho explicou que os votos serão computados por CPF, mudando um pouco a dinâmica dos mutirões feito por fãs dos participantes.

Confira a primeira chamada do BBB 24:

