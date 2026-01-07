Menu
Grupo Pipoca do BBB 26 começa a ser revelado nesta sexta em casas de vidro espalhadas pelo país

Ao longo da programação, a Globo revelará a lista com 20 participantes, que ficarão confinados nas cinco regiões do Brasil

07 janeiro 2026 - 16h10Taynara Menezes
Big Brother chega a sua 26° ediçãoBig Brother chega a sua 26° edição  

A TV Globo inicia nesta sexta-feira (9) a apresentação dos candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil (BBB) 26. Ao longo do dia, o público conhecerá a lista com 20 participantes, que ficarão confinados nas Casas de Vidro espalhadas por cinco regiões do Brasil.

As transmissões acontecerão ao longo da programação da emissora, com entradas ao vivo diretamente dos Estúdios Globo, conduzidas por Tadeu Schmidt, e participação de repórteres locais.

Os candidatos permanecerão nas estruturas transparentes até domingo (11), quando o público, por meio de votação no Gshow, decidirá quem garante a vaga no programa. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro.

As cidades que receberão as Casas de Vidro neste ano são: São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). O Rio de Janeiro segue abrigando a casa principal, a “mais vigiada do Brasil”.

Os participantes dos grupos Camarote e Veteranos terão seus nomes divulgados apenas na segunda-feira (12), data da estreia oficial do reality show. Os famosos e ex-BBBs que retornam ao programa só serão revelados no primeiro dia da temporada.

